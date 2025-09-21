アマミノクロウサギ野生生物の交通事故死「ロードキル」を減らすため、国土交通省は北海道、鹿児島県、沖縄県の3地域でモデル事業を始めた。路面に動物のデザインを描くなど運転手への注意喚起を強化。効果や走行速度の変化などを検証する。将来的には他の地域にも取り組みを広げたい考えだ。国交省によると、2022年度に直轄国道で発生したロードキルは約7万件。道路脇のフェンスや動物の移動用足場などを設置してきたが、事故