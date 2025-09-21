◇プロ野球セ・リーグ 中日5-2巨人(21日、バンテリンドーム)巨人は連勝が2でストップしました。この試合の先発は日米通算200勝まであと1勝としている田中将大投手。偉業達成を援護したい打線は初回、先頭から3連打でいきなり満塁チャンスを作ると岡本和真選手のタイムリー2ベースで2点を先制しました。しかしその裏、マウンドにあがった田中投手は上林誠知選手にソロHRを浴び、1点差に迫られます。さらに2回にも石伊雄太選手にレフ