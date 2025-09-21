国立政治大の安倍晋三研究センター設立大会であいさつする台湾の頼清徳総統＝21日、台北（共同）【台北共同】台湾の国立政治大の「安倍晋三研究センター」設立大会が21日に台北で開催され、頼清徳総統と故安倍晋三元首相の妻、昭恵さんが看板の除幕を行った。センター設立は日台関係を重視した安倍氏の外交・経済戦略を研究し、日台の学術交流を推進する狙い。政治大は、安倍氏の名前を冠した研究機関は世界初としている。頼氏