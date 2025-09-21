ジャーナリスト櫻井よしこ氏が２０日にＹｏｕＴｕｂｅ「言論テレビ」で配信された動画「櫻井よしこのニュース解説」で、自民党総裁選に立候補表明した高市早苗氏の政策発表会見を「本当に良かった」「感動した」と絶賛した。櫻井氏は２１日夜の高市氏の決起集会に応援弁士として参加すると告知されている。高市氏の会見では、昨年総裁選で高市氏が総理になっても靖国神社参拝を継続するとしていた件について質問が飛び、今回は