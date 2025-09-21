江戸時代に活躍した戯作者、恋川春町とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「戯作者で浮世絵師でもあった恋川は蔦屋重三郎と組んで、空前のヒットを飛ばした。その内容が老中松平定信の眼に入ったことで、運命が大きく変わった」という――。■松平定信の政治のせいで命を落とした作家娯楽本の版元である蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）が、「江戸のメディア王」といわれるほど成功したのは、田沼意次（渡辺謙）の