連勝がストップ──。大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両白熊（２６＝二所ノ関）に寄り切られて、６勝２敗となった。右の相四つで土俵際まで白熊を追い詰めたが、逆転負けを喫した。取組後に「（足を）踏み込んではいたけど、もろ差しを許してしまった。そこでどうしても力が伝わらなかった。焦って下がりながら負けてしまった」と唇をかんだ。昨年の名古屋場所で