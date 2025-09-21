巨人の田中将大（３６）が２１日の中日戦（バンテリン）に先発し、６回途中８１球を投げ５安打５失点（自責５）で降板。日米通算２００勝は３試合連続でお預けとなった。初回に２点の援護をもらった直後のマウンドでは６球で岡林を二ゴロ、田中を左飛に仕留めてテンポよく二死に。ところが、上林に２投目・甘く入った１４５キロの直球を捉えられて、右翼席最前列へソロを浴びた。１点差に迫られた２回は先頭の福永を四球で出塁