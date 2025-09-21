21日（日）、楽天イーグルス利府球場でのイースタン・リーグ、対ヤクルト戦。楽天の先発投手は大内誠弥、対するヤクルトの先発投手は坂本拓己。1回表、大内は犠牲フライで1点を奪われる。楽天は先制を許してしまう。2回表、大内は本塁打を浴び2点を奪われる。0対3となる。2回裏、四球で出塁した平良竜哉を二塁に置き、陽柏翔の内野安打に敵失が絡み1点を返す。1対3とする。3回表、マウンドに2番手の弓削隼人が上がる。二