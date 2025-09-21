9月21日、中山競馬場で行われた11R・オールカマー（G2・3歳上オープン・芝2200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、レガレイラ（牝4・美浦・木村哲也）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のドゥラドーレス（牡6・美浦・宮田敬介）、3着に4番人気のヨーホーレイク（牡7・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは2:10.2（良）。【有馬記念】3歳牝馬レガレイラが混戦を断つ力でねじ伏せる戸崎圭太騎乗の1番人気、グランプリホース