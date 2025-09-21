9月21日、阪神競馬場で行われた11R・神戸新聞杯（G2・3歳オープン・牡牝・芝2400m）は、川田将雅騎乗の2番人気、エリキング（牡3・栗東・中内田充正）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のショウヘイ（牡3・栗東・友道康夫）、3着に3番人気のジョバンニ（牡3・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは2:26.4（良）。【京都2歳S】エリキングが無傷の3連勝32秒台の末脚炸裂川田将雅騎乗の2番人気、エリキングの末脚が炸裂した。昨