スズキの新「“3列”コンパクトSUV」！スズキのインドネシア法人は2025年9月8日、現地で生産している3列シートの7人乗りSUV「XL7ハイブリッド」のラインナップに新グレード「XL7ハイブリッド アルファクロ」を追加すると発表しました。XL7は、1998年に「グランドビターラXL-7」としてデビュー。日本でも販売されていた「グランドエスクード」の海外仕様で、2006年のフルモデルチェンジを機に現行名となりました。スズキの“7人