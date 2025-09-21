◆自動車レース▼スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２１日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）第６戦の決勝レースが、５０周終了時点で中断した。複数台が絡むマルチクラッシュが発生したため。レース中盤から終盤にさしかかった５０周目に、大きなアクシデントが発生した。最終コーナーを回ったところでＧＴ３００の「Ｄステーション・バンテージＧＴ３」と「シェイド・レー