「つい濃く描きすぎてのっぺりとした眉になる」「描いた眉が自前の眉となじまず浮く」など眉にまつわる悩みを抱えていませんか？今回は美容ライターの遠藤幸子が、自然な眉に仕上がり、落ちにくいと人気の「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」638円（税込）を試してレビューします。◆「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」ってどんな商品？「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」は、繰り出しタイプのアイブロウペンシ