阪神は伊藤将司投手（29）、島本浩也投手（32）、茨木秀俊投手（21）と長坂拳弥捕手（31）を21日、出場選手登録した。代わって、椎葉剛投手（23）、高橋遥人投手（29）、楠本泰史外野手（30）を抹消した。