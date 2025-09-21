今季限りで現役引退を表明した中日・中田翔外野手が２１日、インスタグラムを更新。引退セレモニーから２日後、「トレーニングしますか〜！！目指せよっぴー！！（糸井嘉男）笑」と筋トレマシンの写真を投稿した。中田は１９日のヤクルト戦で引退セレモニー。試合では１打席に立ち、三振に終わった。翌２０日に出場選手登録を抹消された。