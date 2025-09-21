公益財団法人「京都踏水会」（京都市左京区聖護院蓮華蔵町）は8月25日、地元にある琵琶湖疏水・夷川船溜（ふなだまり）で、創立130年を祝う記念遊泳を行った。かつて同会が水泳講習をしていた場で、55年ぶりに遊泳が実現した。【写真】10年間毎日ラーメンを食べ続けた結果www同会は大日本武徳会游泳部として1896（明治29）年に創設された。日本泳法や近代泳法を教えている。夷川船溜は、創設当初から練習場としてきたが、琵琶湖疏