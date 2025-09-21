サッカー明治安田Ｊ1リーグ、アルビレックス新潟は20日、“裏天王山”である横浜FC戦を落としました。試合後の選手、監督のコメントをまとめてお伝えします。 ＜入江徹監督＞――試合の総括からお願いします「前半、自分たちの形を作れた部分もありましたが、相手の堅い守備をなかなか崩し切れなかったので、その中で、自分たちがまずハードワークしようというできた部分があったかなという