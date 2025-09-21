◆ソフトバンク―オリックス（21日、みずほペイペイドーム）優勝マジック7のソフトバンクが苦しい試合展開となっている。打線は初回2死満塁、3回2死満塁、4回1死一、三塁と4回までに3度も得点圏に走者を置きながら、あと一本が出ず得点につながらない。一方、ソフトバンク先発の有原航平は2回にオリックス頓宮裕真に12号ソロを打たれて先制を許すと、5回は紅林弘太郎に7号ソロを浴びて追加点を奪われた。ピンチを背負う回