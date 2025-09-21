＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック最終日◇21日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの愛知大会。飛ばし屋の神谷そらがトータル13アンダーまで伸ばし、今季2勝目を果たした。シーズン複数回優勝は佐久間朱莉（3勝）に続く2人目となった。【写真】森田、安田、キンクミ…豪華3ショット今大会の賞金総額は1億円。神谷は優勝賞金1800万円を獲得し、これで今季通算は大台