2025年9月21日午前8時すぎ、北海道札幌市西区西野10条9丁目付近でクマ2頭が草地を歩いているのを付近の住民が見つけ、「家から目測200メートル先くらいにクマ2頭がいる」と、警察に通報しました。クマはそれぞれ体長およそ1.5メートルと1メートルほどで、親子とみられています。通報した関係者によりますと、当初は現場をうろつき、子グマは立ち上がりじっと見てくることもありましたが、じきに山側の方へ立ち去