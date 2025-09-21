元モーニング娘。のメンバーでタレントの高橋愛（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。ニューヘアを披露した。【写真】「似合いすぎてます」“イメチェン”ホワイトヘアを披露した高橋愛「あ、髪の毛白くしたよ」と報告し、自撮りショットを2枚アップ。「お気に入りっ！」と満足げな様子で、「さよなら ピンクヘア」とつづった。この“イメチェン”姿にファンからは「マジか今度は白か！」「髪の色とてもきれい」「白！