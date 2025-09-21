3人組テクノポップユニットPerfumeが、デビュー20周年記念日を迎えた21日、公式サイトなどで、年内をもってコールドスリープ（活動休止）に入ることを発表した。◇◇◇Perfumeは下積み時代の長いユニットだ。99年、同年開校したアクターズスクール広島の第1期生としてレッスンを重ねつつ、活動をスタートした。当初は地元広島を中心とするローカルアイドルで、いわゆる地下アイドルのような立ち位置だった。上京後もショッ