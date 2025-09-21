◆ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）２０２５決勝日本―フィジー（２０日、米ソルトレークシティ）世界ランク１３位の日本代表は、同９位のフィジー代表に２７―３３で黒星。１９年以来の優勝を逃し、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「（精神的に）きつい負け」としつつ「チームとしての成長が見られた」と、一定の手応えにうなずいた。日本は前半５分、敵陣右サイ