※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を疑われ夫婦関係の破綻に追い込まれた草太。しかし実際に裏切っていたのは藤枝でした。同棲を迫る藤枝を避けながら一人暮らしの物件を探す芹は、元夫が仕事で成功したと聞いて離婚を悔いるのでした。その後、藤枝は元夫に怒りをぶつけますが、芹が草太にも言い寄っていた事実を知り衝撃を受けます。やが