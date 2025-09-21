中日５―２巨人（セ・リーグ＝２１日）――巨人の田中将は六回途中５失点でノックアウトされ、日米通算２００勝達成はならなかった。２点リードの一回、二死から上林に右越えソロを打たれると、二回は石伊に左翼への逆転２ランを浴びた。三〜五回は走者を許さない無安打投球。制球が改善して立ち直ったかと思われたが、六回一死から上林、細川に連打を浴びて失点したところで降板を告げられた。ここ２試合の登板で負け投手と