9月22日（月）の『徹子の部屋』に、近藤サトが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！現在、57歳になり着物の魅力を発信する着物愛好家としても活躍するアナウンサーの近藤。今年、美ら島沖縄大使に任命されたことから、沖縄の紅型の着物で登場する。ほかにも20歳のお祝いに母に買ってもらった訪問着、20代の頃はじめて自分で買った着物、そして人間国宝が織った帯など、思い出の着物も持参。黒柳徹子と着物談議に花