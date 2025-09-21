（台北中央社）台北市の政治大学は故安倍晋三元首相の誕生日に当たる21日、「安倍晋三研究センター」の設立大会を開き、頼清徳総統や安倍氏の妻昭恵さんらが出席した。頼総統は、安倍氏の生前の成果を評価した上で、政治大が人材育成や安倍氏の研究にとどまらず、将来の台日協力の重要なプラットフォームになるよう期待していると述べた。大会には政府関係者として総統諮問機関・国家安全会議の呉〓燮（ごしょうしょう）秘書長や鄭