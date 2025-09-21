ニューストップ > からだニュース > 口数が減る、反応が遅くなる…「微笑みうつ」の注意すべき特徴 うつ病 医療 Medical DOC 口数が減る、反応が遅くなる…「微笑みうつ」の注意すべき特徴 2025年9月21日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 表面上は元気に見えるが、内面でうつ状態にある人を指す「微笑みうつ」 相手の不調に気づくには、「小さな変化に注意することが重要」と医師 「口数が減る」「笑顔がぎこちない」「反応が遅くなる」などの特徴を挙げた 記事を読む おすすめ記事 ｢若い頃は簡単に記憶できたのに｣は錯覚である…和田秀樹｢本来低下しない記憶力が落ちていく意外な原因｣ 2025年9月20日 16時15分 「あ、普通って、こうだった」執着ママのせいで忘れていた“心地よい距離感”に感動【ママリ】 2025年9月16日 20時0分 絶対何かありそう！初めての検査に不安を隠せないアラサー 2025年9月18日 18時0分 推しを本気で好きになってしまってつらい…。推しへの“リアコ感情”ってどうしたらいい? 【心理カウンセラー監修】 2025年9月17日 20時7分 「休んでばかりじゃダメ」と思っていませんか？ホスピス医が伝える＜心の休息＞の価値 2025年9月19日 12時30分