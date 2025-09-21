¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Î¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤¬21Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿33ºÐ¤Î¿¹Åê¼ê¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ7Ç¯Ï¢Â³¤Ç50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ37¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2020Ç¯¤Ë¤ÏÄÌ»»100¥»¡¼¥Ö¡¢100¥Û¡¼¥ë¥É¤òÃ£À®¡£2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸ÅÁã¡¦¥½¥Õ