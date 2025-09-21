ドジャースのウィル・スミス選手が右手の精密検査を受けた結果、亀裂骨折していることが日本時間21日、分かりました。スミス選手は日本時間4日のパイレーツ戦で右手にファウルチップを受けてから10日の試合に捕手としてフル出場しましたが、翌日に再び右手が痛み始めました。ロバーツ監督はスミス選手について「ポストシーズンには出場できるだろうと期待している」と話しますが、具体的な復帰時期については言及をしませんでした