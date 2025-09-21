ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。6回の第4打席に左中間への今季53号を放った。MLB公式サイトは本塁打王争いでトップに並んだ大谷について記事を掲載。デーブ・ロバーツ監督もその働きぶりに賛辞を贈っている。 ■前日に続く逆方向への一打 前日にはクレイトン・カーショー投手のシーズン最終登板を勝利につなげる決勝弾を