◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)53号ホームランを放ちリーグトップに並んだ大谷翔平選手をドジャースのロバーツ監督がたたえました。1番・指名打者で出場した大谷選手は1点リードの6回、先頭で打席に立つと160キロのストレートを打ち返し、レフトスタンドへ2試合連続のホームラン。直近5試合で4ホームランを放ち、リーグトップのフィリーズ・シュワバー選手に並びました。この活躍にロバーツ監