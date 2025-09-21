メジャーリーグ(MLB)では日本時間21日、本塁打数上位4人の選手中3選手がホームランを放ちました。両リーグ＆ア・リーグトップのマリナーズ・ローリー選手は敵地でのアストロズ戦で、2-0で迎えた3回、先発・バルデス投手の3球目、高めのシンカーを右スタンドに運びました。ローリー選手はこれで球団史上新記録となる57本塁打としています。ア・リーグ2位のヤンキース・ジャッジ選手は敵地のオリオールズ戦に「3番・右翼」で先発出場