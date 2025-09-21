「サントリーカップ」（２２日開幕、平和島）谷野錬志（４１）＝静岡・９６期・Ｂ１＝が素性抜群の７１号機を引き当てた。前回、優出５着の結果を残した篠原晟弥（福岡）が「選手生活で一番出ていると思います」と太鼓判を押していたエンジンだ。谷野自身も２１日のスタート特訓後は「分が良かったと思います」と早くも手応えをつかんでいた。２２日の初日を見据えては「回り過ぎの感じがあるし、もう少し気温も下がりそう