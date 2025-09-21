元宝塚歌劇団で女優の檀れい（54）が21日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。宝塚音楽学校が不合格なら「ディズニーランドで働こうと思った」と明かした。高校時代は進路に悩んでいて、「（宝塚を）内に秘めてた。幼稚園の時から秘め過ぎてて、自分が一体何をやりたいか分からなくなった。高3の夏休みの時点では受験勉強してましたから、大学に行こうと」と回想。宝塚を受けたのは「その年の終わ