◇大相撲秋場所8日目（2025年9月21日両国国技館）西十両13枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）が、元幕内で東十両9枚目の白熊（26＝二所ノ関部屋）に寄り切られ、2敗目を喫した。お互い右の相四つ。ところが立ち合いでもろ差しを許し、一度は出たが外四つでは力は出せない。寄り返されて下がりながら右を巻き替えようとしたが時すでに遅し。2日目以来6日目ぶりの黒星となった。「踏み込んではいたけれど、もろ差しを許してしまっ