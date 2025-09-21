「大相撲秋場所・８日目」（２１日、両国国技館）西幕下２４枚目の丹治（１９）＝荒汐＝が若雅（二子山）に勝ち、２勝２敗とした。若雅は１勝３敗。６日目の千代虎戦では、遅刻で取組に間に合わず、不戦敗を喫す珍事を起こしていた。この日は強く当たると、前に足を運んで力強く押し切った。取組後は険しい表情を崩さず無言だった。師匠の荒汐親方（元幕内蒼国来）によると、当日は部屋の他の力士が取組等で不在。丹治は稽