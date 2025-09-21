女子1000メートル決勝滑走する中島未莉（手前）＝帝産アイススケートトレーニングセンタースピードスケート・ショートトラックのワールドツアー（WT）代表選考会最終日は21日、長野県帝産アイススケートトレーニングセンターで1000メートルが行われ、男子は宮田将吾（日本通運）、女子は中島未莉（トヨタ自動車）が1位となり、ともに20日の500メートル、1500メートルと合わせた全3種目を制してWT代表に入った。1000メートル2