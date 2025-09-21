元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が20日に自身のアメブロを更新。大相撲九月場所の中継で共演した五輪金メダリストの萩野公介氏についてつづった。【画像】花田虎上、久しぶりに堪能した妻の手料理この日、花田は「大相撲九月場所中日の今日はゲストに五輪金メダリストの萩野公介さんが来てくださいました」と報告した。続けて、萩野氏について「トークが上手で頭の回転が早くてナイスガイでした！」と絶賛し「ありがとう