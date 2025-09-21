プーチン政権が圧力を強める中、ロシア国内に残る野党グループが20日、2度目の結党大会を開きました。【映像】ロシアで野党グループ2度目の結党大会 政治的圧力も野党グループ「ラススベート」の結党大会には、ロシア全土48の地域から121人の代表者が参加しました。結党大会は、ロシアで正式な「政党」に登録するために必要な手続きで、去年5月にも開かれました。しかし法務省が、党首のドゥンツォワ氏らをスパイを意味する