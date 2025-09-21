20日夜、大分県国東市で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察はこの家に住む高齢女性とみて身元の確認を進めています。 20日午後8時半頃、大分県国東市安岐町下原の会社員木村政義さん（46）の住宅で火事がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅一棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 この家には木村さんと80代の母親が暮らしていて、出火当