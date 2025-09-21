ある日突然、飼い主さんの足の"あるもの"が気になり出した猫さん。すると、突然それを無視と勘違いして捕まえようとして…！？ Instagramにその様子が投稿されると、記事執筆時点で176万回以上再生され、「愛おしい♡」「違うのに必死なのが可愛い～！」「真剣w」といった声が寄せられました。 【動画：突然じーっと見つめてきて何かと思ったら…猫が見せた『まさかすぎる行動』】 猫さんが見つめていたものは