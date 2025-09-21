ドウシシャは、倒れにくい加湿器「Korobaan （コロバーン）ポータブルスリム」を、2025年9月中旬より公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、家電量販店などを通じて発売します。カラーはホワイトとグレーの2色。実売価格は3828円（税込）。 「Korobaan ポータブルスリム」（ホワイト） 「Korobaan ポータブルスリム」（グレー） 記事のポイント 場所を取らないスリム形状ながら、底面部の吸盤で吸着して倒れ