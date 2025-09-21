個性的なデザインのデバイスを開発するイギリスのスマートフォンメーカー・Nothingから、フラッグシップモデルとなるスマートフォン「Nothing Phone (3)」が2025年9月28日に登場しました。Phone (3)の特徴は、背面にある489個のLEDで構成されたドットディスプレイ「Glyph Interface」と、画面のスクリーンショットやボイスメモをAIで分析してまとめる「Essential Space」です。これらのユニークな機能がはたしてどんなものなのかを