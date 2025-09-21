「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」は、「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」を2025年9月13日(土)〜12月7日(日)まで開催します。 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ「GARDEN FEST 2025-Autumn- のんびり、ぶらり、秋散歩」  開催日時： 2025年9月13日(土)〜12月7日(日)会場： 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ(〒650-0002神戸市中央区北野町1丁目4-3)アクセス： 新幹線・神戸市営地下