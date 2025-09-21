◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」入社して２５年目。担当は変われど、ずっと現場記者をやらせてもらっている。そんな長い記者人生で今でも心に留め大事にしている言葉がある。「足で稼ぐ記者だな」“駆け出し”だった０５年から担当していた中日を率いる監督だったのが落合博満氏。監督時代は外部への情報漏えいを徹底的に防ぎ、特にシーズン中は口が重かった。思うような返答を得られない、自分の技量のなさを痛感した