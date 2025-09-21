King＆Princeの元メンバーで歌手の岩橋玄樹（28）が21日、大阪市内で映画「男神」（19日全国公開、井上雅貴監督）の舞台あいさつに登壇した。彩凪翔、加藤雅也、エグゼクティブプロデューサー・志賀司氏と登壇した岩橋。グレーを基調にしたおしゃれな作務衣風の着物に身を包み登場。「男神っぽいスタイリングにしてきました。昔の忍者っぽい」とはにかんだ。謎の“穴”を巡って繰り広げられるファンタジーホラー。映画デビュ