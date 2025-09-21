日本テレビの新人アナウンサー・五十嵐にいか（２２）が２０日の巨人−広島（東京ドーム）でファーストピッチに登場。豪快な投球フォームから鋭く腕を振り、捕手役の石塚に見事なノーバウンド投球を披露した。ネットで躍動感あふれる投球フォームで大反響となったが、巨人の公式Ｘでは本番前にブルペンで練習する動画を投稿。内海投手コーチが「女性アナウンサー史上一番良い投げ方」と絶賛したことを紹介し、３０万超のポスト