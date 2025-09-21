昨季後半戦はレンタル先のバレンシアで少しの可能性を感じさせたFWウマル・サディクの今後はどうなるのだろうか。ウマルは2021-22シーズンにアルメリアの選手としてスペイン2部で結果を残し、2022年の夏に2000万ユーロでレアル・ソシエダへ移籍。しかしソシエダでは移籍早々に大怪我を負ったこともあり、全く結果を残せなかった。昨季後半にはバレンシアへとレンタル移籍し、6ゴールを記録。このままバレンシアへ残る道もあるかと