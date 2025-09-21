¥¤¥¿¥ê¥¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤â26ºÐ¡£Ãæ·øÀ¤Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬MF¥Ë¥³¥í¡¦¥¶¥Ë¥ª¡¼¥í¤À¡£¥¶¥Ë¥ª¡¼¥í¤Ï2018Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·²ø²æ¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¥­¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥í¡¼¥Þ¤«¤é¥È¥ë¥³¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢ºò²Æ¤Ë¤Ï¥¢¥¿¥é